凌友詩批反送中：香港殖民台灣皇民心態作祟

2019-06-17 16:30

〔中央社〕針對香港政府擬修逃犯條例，引發港台「反送中」浪潮，中國全國政協委員凌友詩今天說，這是香港殖民與台灣的日本皇民心態作祟，這些港獨台獨對中國充滿仇恨與歧視。

第11屆海峽論壇上午在廈門進行主題發言，凌友詩應邀在會中發表演說，並於會後答覆中央社記者提問時作以上表示。她在演說中主張以促進中華文化的「正氣」，壓制台獨、港獨的「邪氣」。

57歲的凌友詩是台灣籍香港區政協委員。自稱「台灣女孩」的她，3月11日在政協大會以高八度的音調朗誦講稿，「熱切期待兩岸統一的到來」，引發兩岸三地熱議。她事後被中華民國內政部依違反兩岸條例，開罰新台幣50萬元。

長期定居香港的凌友詩說，港府推動修例，法理上完全站得住腳。香港過去只跟大英國協國家簽訂遣送逃犯，如果這次修例通過，可以提升國際形象，跟國際標準看齊，更何況台灣跟大陸也有簽訂遣送逃犯。

她說，許多港人質疑大陸司法不公正，用各種理由阻撓遣返，其實是一種偏見與驕傲，也等於宣稱香港是一個絕對的司法管轄區，毫不考慮「一個中國」。

凌友詩稱，香港經過155年殖民統治，很多人具有殖民心態，就是「白人對中國的仇恨與歧視」，這跟台灣的日本皇民心態仇恨、歧視中國一樣。現在的港獨、台獨就是這種心態，這些人不是一般善良無知的民眾。

她還直指美國因為跟中國打貿易戰，台灣當局則是為了選舉操作，這次對香港「暴動」出手支持甚至出面指導，非常明顯、毫不避諱。

凌友詩因為出任政協委員，違反「兩岸人民關係條例」不得擔任中共黨政軍職務的規定，3月11日遭內政部處法定最高額的新台幣50萬元罰鍰。

凌友詩今天說，尚未收到裁罰通知，因為擔任政協委員很忙，平均每月要去北京開會3次，所以沒時間回台灣，沒事也不會特別回去。

她強調，中國只有一個，她現在拿的中華民國護照，不是主權國家發出的，而是「地區政府」發出的旅行文件；台獨說「中華民國是一個主權獨立國家」，這就是「法理台獨」。

當被問到明年是否會回台灣投票，凌友詩笑說：「好啊！」

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