六四30年 22位中國民運人士要求聯合國涉入調查

2019-06-17 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕包括學運學生領袖王丹在內，共22名曾參與六四學運的中國民運人士今（17）日在人權組織「中國人權捍衛者」支持下，出面透露已向聯合國人權理事會提交申訴書，判他們調查北京當局在六四事件發動的血腥鎮壓。

綜合外媒報導，王丹等人在聲明中表示，1989年6月3日至4日間，北京當局派遣軍隊進入長安街到天安門一帶，向市民和學生動用坦克和重型武器，造成嚴重死傷，目前尚未公布確切死亡人數。30年來中南海政府用迫害、踐踏人權的方式，刻意避談六四，也禁止人民對此發聲、展開調查。

聲明中寫道，他們要求聯合國人權理事會對此採取行動，探究中國「一貫侵犯人權的模式」。而王丹則表示，30年前那場屠殺尚未結束，中國政府甚至認定受害者是罪犯，造成許多流亡者仍被剝奪返國的權利。

報導提到，儘管聯合國人權理事會將於24日在瑞士內瓦舉辦為期3週的論壇，但由於目前該理事會47個成員國中，大多為開發中國家，且支持中國，讓中國在裡面說話份量很大，這項申訴書效果恐不大。

據悉，該理事會自2006成立以來，從未通過任何一項有關中國侵犯人權的決議；而美國去年以「該理事會讓人權紀錄不佳的國家成為會員國」為由退出聯合國人權理事會。

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