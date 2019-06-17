瘧疾治療新突破 屠呦呦破解青蒿素抗藥性難題

2019-06-17 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕瘧疾目前仍是世界上主要的致死病因之一，諾貝爾醫學獎得主屠呦呦近期則針對抗瘧藥「青蒿素」在全球出現的「抗藥性」難題取得新突破，提出相應的可行治療方案，並獲得世界衞生組織（WHO）和國內外權威專家的認可。

綜合媒體報導，針對治療瘧疾，青蒿素衍生物具備藥效又無併發症，是目前世界衞生組織（WHO）大力推廣的一線抗瘧療法，但近年青蒿素在全球部分地區出現抗藥性難題，WHO最新發布的《2018年世界瘧疾報告》也顯示，目前全球瘧疾防治進展陷入停滯，想在2020年前讓瘧疾感染率和死亡率下降40%的階段性目標仍難以實現。

不過針對「青蒿素」的抗藥性問題，屠呦呦團隊在經過3年多研究後，提出新的治療應對方案，包含適當延長用藥時間，由3天療法增至5天或7天療法，以及更換青蒿素聯合療法中已產生抗藥性的輔助藥物，這項進展使得青蒿素仍可作為抗瘧療法的首選。

此外，屠呦呦團隊也發現青蒿素衍生物「雙氫青蒿素」，雙氫青蒿素對治療具有高變異性的紅斑狼瘡（systemic lupus erythematosus，簡稱SLE）具有獨特效果，該臨床試驗一期已在2018年5月正式啟動，後續的試驗將持續進行，預估還要7到8年才能完成，若試驗順利，預估2026年將可推出新的雙氫青蒿素片劑。

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