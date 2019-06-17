專訪》香港民主派議員楊岳橋：台灣要好好保護自己的民主制度

2019-06-17 11:25

〔記者簡惠茹／香港專訪〕香港民主派議員在這次《送中條例》審查中，持續在立法會中阻擋法案過關，短短一個禮拜，香港不斷刷新上街遊行人數的最新紀錄，昨天黑色大遊行更來到200萬+1人，記者專訪民主派議員、公民黨黨魁楊岳橋，針對這次送中條例背後突顯的香港一國兩制萎縮、台灣人又該如何有所警覺進行訪問。

記者問：昨天香港反送中黑色大遊行，為什麼有這麼多人站出來？

楊岳橋：昨天肯定是香港有史以來最多人的遊行，2次遊行之間只是1個禮拜的時間，代表民意沒有減退，還更旺盛，不要忘記遊行發生在林鄭月娥決定暫緩後，第一，暫緩肯定是大家不接受的，大家還是不安心，第二是林鄭月娥在記者會表現的傲慢，沒有讓民眾感覺到誠意有任何反省或道歉，大家更氣憤，還有這一次反送中運動有一條生命犧牲，也是另外大家心裡希望可以為年輕騰有多走一步。

而昨天遊行現場其實警察佈署人數非常少的情況下，沒有出現任何混亂，香港人展現最高度的自律和對這個城市熱烈的愛護，大型群眾運動看不到任何破壞，看不到任何衝突。

《送中條例》香港人要完全撤回

記者問：如何看林鄭月娥說的暫緩？

楊岳橋答：我們必須看清楚，林鄭說暫緩，暫緩是什麼意思大家都不知道，有非常多版本的可能，從香港人的角度，能接受的只有完全撤回，就算暫緩，暫到什麼時候？我們要的是撤回，我們必須告訴警察不能接受濫用暴力，用武力對待香港人是錯誤的，怎麼可以這樣對付香港人，這樣是不可接受的

612我也在現場，吃了不少催淚彈，大家明明都是香港人，而且絕大部分都是和平的狀態，可是卻看到警察用警棍一棍一棍的打，那些都是血肉之軀啊，人家沒有殺你父母，要這麼瘋？這麼狠？打一棍不夠，打兩棍、三棍的連續打，胡椒噴霧對著香港人噴下去，他們是罪犯嗎？在民主社會的，對於有權力的人更要好好監督，由於香港選舉制度關係，立法會中民主派是少數，對方強行通過的話是有可能的，所以香港人要一起站在一起打這場仗。

《送中條例》提出 台灣殺人案只是藉口

問：如何看林鄭月娥把送中條例的原因都推給台灣？

楊岳橋：從提出法案第一天開始，台灣殺人案就只是藉口，你說她有沒有想過為死者尋找公義，可能吧，但是林鄭這樣修改要先看台灣怎麼說？台灣如果不願意接這個球，那改什麼啊，從第一天開始民主派就要求，必須得到台灣同意，你才有理由修改，而台灣陸委會不只一次公開表明反對，那林鄭不就是在公然說謊嗎？

我們不知道林鄭腦袋裡想什麼，她始終提2個修法理由，除了台灣案，第二個是說要填補漏洞，台灣案已經被台灣陸委會打臉，漏洞論更說不通，香港1997年回歸前就已經明文規定，不容許任何人移送中華人民共和國受審，這是我們的防火牆，香港和中國不能有任何融合，英國也講得很清楚，這樣相安無事22年，這幾年香港警察還無恥的提醒我們香港是全亞洲最安全的城市之一，一方面說治安最好、警察最有能力，另一方面又說有漏洞，很多逃犯會把香港變成逃犯天堂，立論完全不充分。

林鄭想把香港變成商業、性罪犯天堂？

而且法案首讀前不久，林鄭就跟商界妥協，移除一些商業罪，難道可以容許把香港當作商業罪犯天堂嗎？後來又把性侵罪拿掉，你是歡迎性犯罪把香港變成性罪犯天堂嗎？本來一開始的兩個理由都是站不住腳的，剩下的是什麼？法案如果通過，誰最得意？只有把防火牆拿走的另一方，最得意，就是大陸。

問：從2003年七一遊行後，到雨傘革命、反送中遊行，香港自由被侵蝕的情況是否越來越嚴峻？

楊岳橋：過去幾年我們看到，2012年梁振英擔任特首開始，慢慢看到這個政府越來越面向北方，把自己矮化，本來應該是香港人的特首，現在感覺好像只聽令於北京，從2014年雨傘運動後，佔中秋後算帳，2016年多名民主派議員因宣誓誓詞被褫奪資格，人民選出來的代表硬生生拔掉，香港政府對於反對的聲音越來越強硬，香港本來在一國兩制下容許有我們自己的特色，應該有多元社會，多元當然包含反對，但是感覺他們是要把眼中釘一根一根拔除，年輕的、不再年輕的都送進牢哩，本來我們已經用最和平方式表達反對，他們用最不文明的方式抵抗，消除多元聲音，從香港人的角度來看的確越來越嚴峻，就是「他媽的你要逼我逼到什麼地步」。

中國正在蠶食香港自由 一根一根拔除眼中釘

問：中國如何蠶食鯨吞香港的自由？

楊岳橋：香港自由越來越被限縮，自由是無形的、看不到的，但是你感覺到他慢慢在消失，從媒體自我審查就可以看到，香港主流媒體大部分都已經被紅色資本滲透，還好現在有網路媒體，還有網路平台可以發聲。

過去幾年感受到很深的，在香港各方面，財團、資本家，各種紅色資本進來，來香港投資、買地、建房，對普通老百姓來說，沒得選，但是送中條例出來後，大家覺得你這個政府過去22年第一任特首到梁振英，沒人提出要修改，2019年突然說要改，而且相當強硬，在香港任何法律修改，大部分會經過3個月意見交流期，送中條例只有20天在網路上收集意見，而且法案被民主派議員阻擋後，還乾脆取消法案委員會直上大會，繞過議會程序進行二讀。

問：中國駐英國大使劉曉明接受BBC專訪，以及日前國台辦發言，都說香港的一國兩制實踐得很成功，你怎麼看？

楊岳橋：從來沒有享受過自由空氣的官僚，如何讓他們評價活在自由地方的人、我們的感受，他們從來沒有體會過享受過自由，怎麼體會失去的感覺，他們只是打官腔，只是代表北京講話而已，一國兩制的施行，我們明顯感受到他的萎縮。

問：如何看中國向台灣宣傳一國兩制台灣方案？

楊岳橋：只能說，從香港的經驗，我們知道很多東西說了不算數，有些東西用最漂亮的語言包裝缺乏誠意的行為，因為我們在香港感覺到的一國兩制，有時候只強調一國、忘記兩制，特別是我們沒要求別的，而是要求最真誠版本的一國兩制，香港基本法裡面的承諾包含普選，但是普選夢已經破滅，我們今年反送中不是要求什麼，我們只是不要什麼，雨傘運動我們要求民主，你不給，我們這次是不要送中，兩者有很大的區別，我們這次只是很謙虛的要求，我們只是在守，我們不是在攻；不是在求，只是在守住底線。

台灣人要珍惜血汗換來的民主制度

問：送中條例對台灣有什麼影響？想跟台灣人說什麼？

楊岳橋：送中條例他有兩種影響，分成實際的和象徵性的影響，實際的部分，當送中條例變成法律，有沒有可能在大陸做生意的台灣人離開大陸，踏入香港後，可能因為是中國想要的人，透過香港引渡回去，大家都很清楚大陸公檢法體系都是一體的，有能力去包裝根本不存在的所謂的罪，所以我們為什麼香港人這麼擔心，外國投資者為什麼擔心，都是因為這樣。

另外，象徵性的影響在於，本來好好的一條法律，是一國兩制的其中一個部分，22年來都沒動過，忽然要變他就可以變，代表缺乏民主、缺乏監督，一國兩制下特首不是向香港人負責，而是向他的主人負責，你以為沒事的都可以變成有事，隨著主人想法都會改變。

一國兩制在香港經過22年的實踐，我們香港人在僅有的自由空間，我們站出來去行使自己的遊行權利，透過血跟汗，把握住機會去改變某些東西，只是要花上吃奶的力氣，花的力氣與回報更是不成比例。

而台灣的民主制度都是前人努力打下來的根基，也是更多的血跟汗，自由原來是很脆弱的，如果不珍惜的話，可以很簡單就沒了，不曉得要花多少力氣才能換回，要好好保護自己的民主制度。

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