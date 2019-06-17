反送中》港警出動 準備驅離徹夜守候抗議民眾 現場對峙中

2019-06-17 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕昨天逾200萬人上街《反送中》，活動至深夜結束，直至今天清晨仍有大批民眾留守大街，接近上班時間，香港警方準備展開驅離行動，表示將開通夏慤道，港警到達現場，正與民眾對峙中。

綜合港媒報導，截至目前仍有數百市民徹夜留守金鐘夏愨道及政總附近一帶。警方在清晨6時45分舉行記者會，表示因接近上班上學時間，須開通夏慤道，接著會開龍和道，呼籲仍身在夏慤道主要幹道的人士自行離開，強調「這不是清場」。

在警方開記者會的同時，約早上7時左右已有備防暴盔、防暴盾和警棍等裝軍裝警員及談判專家抵達夏愨道，備用揚聲器對市民喊話，要求離開，並有警員著手清走龍和道的水馬等障礙物，約7點20左右，大批警員到達現場，而接近8點，談判專家即離場。

抗議民眾有人戴口罩、頭盔，也用揚聲器向警方表達訴求要求停止政治檢控，以及釋放被捕的示威者。

現場正在對峙。

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