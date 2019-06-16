多接觸大自然 1週120分鐘就夠

2019-06-16 23:45

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國名校「艾克斯特大學」（University of Exeter）領導的研究團隊，13日在英國科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）上登載一項最新的大規模研究，根據該研究結果，我們1週僅需在大自然中待上約120分鐘，就有助身心健康。

該研究由英國「國家衛生研究院」（NIHR）贊助，研究英國近2萬人自2014年至2016年的調查資料數據，當時所做的調查是請這些人紀錄自己過去一週從事的活動。該研究從這些過去的資料數據中發現，每週花至少2小時在戶外的人，在生理和心理上的健康都比每週完全沒接觸大自然的人良好。而只花60分鐘或90分鐘的人，對其身心健康則沒有明顯幫助。不過，一週花5小時走入戶外者，也不會對健康加更多分。

主持該研究的該校醫學院的環境心理學者懷特（Mathew P. White）指出，令人吃驚的是，此一發現適用於所有群體。他說，無論男女老少、不同的族裔、住在生活較富裕或較貧困地區者，甚至久病的人，1週2小時是一個門檻。居住地點距離休閒風景區的遠近，或造訪的頻率也無關，只要每週結束前，你有徜徉戶外2個小時，就能有益身心健康。他解釋說，大自然不像醫師開給你吃的藥丸，你每天非得服用一點，重點在於你能否把自然融入自己的生活方式中。

該研究的共同作者之一、瑞典國立「烏普薩拉大學」（Uppsala University）教授哈蒂格（Terry Hartig）表示，接觸大自然可能有助身心健康的原因有很多，例如能釐清我們生活周遭的人事物、紓壓、與親朋好友歡聚一堂。

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