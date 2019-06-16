中國公安假冒香港員警？民眾問「這道題」當場被趕

2019-06-16 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港多次舉辦反送中大遊行，卻傳出有中國公安假冒香港警方執勤，香港民眾當場向執法員警要求出示「委任證」等證件，被質疑的「員警們」見狀竟「團結」起來趕人。

香港民眾將影片張貼在臉書社團「爆料公安」，當中能見民眾對1名身穿香港警察白色制服的男子表示，「所有穿黑色背心、沒有警員委員證的警員，到底有沒有警員委任證，他們如何證明自己是香港警察？」，白衣員警回答：「你可以問他們的」，民眾指出：「已經問他們，他們沒有人回答。」

白衣員警跳針答覆：「那你直接問他們囉，我不會代替他們回答你的」，民眾對此提到，「但他們沒回答喔，你們是同事的嘛，我想問為何他們沒有出示警員委任證，因為香港法例規定，所有執法的警察都必須出示警員證明」。

白衣員警這才答應，「不然我幫你問他們好不好啊，你見到哪一個沒帶啊？」，民眾示意鏡頭前穿著黑色背心的「員警們」說：「這邊全部都沒有」，不料白衣員警默默地走入眾多警察之中，再也沒有出現，留下民眾被大量黑色背心的「員警們」包圍，並加以驅趕。

畫面曝光震驚網友，不少香港網友留言指出「擺明是公安狗，都只聽普通話」、「你要用蝗語問才會回答你」、「一定要追究到底！」、「連警察證都沒有，可以做什麼？」、「現在警察不是服務市民，全部只是負責維穩」、「香港充滿黑警」、「解放軍還敢嘴？」。

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