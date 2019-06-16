4歲女兒「偷芭比」遭警方拔槍恐嚇 控警執法過當「索償3億元」

2019-06-16 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國鳳凰城日前發生1起「警方執法過當」事件，1對黑人情侶帶著女兒離開商店時，沒發現女兒將「芭比」順手牽羊，而後竟遭警方圍捕、拔槍威脅要殺了他們，整起事件被附近居民錄下、傳上網，警方的行為遭到網友撻伐，鳳凰城市長格萊戈（Kate Gallego）昨（15）表示，市府將盡快實行「警方配帶攝影鏡頭」的政策。

綜合外媒報導，事情發生在上月29日，1名22歲男子艾米斯（Dravon Ames）帶著24歲懷孕的未婚妻哈珀（Iesha Harper）、1歲和4歲的2個小孩到商店購物，離開時沒有注意到4歲的女兒將「芭比」順手牽羊，而後竟遭警方圍捕，警方不顧當時有小孩在場，拔槍威脅要殺了他們，甚至將孩子從母親懷裡抽離。

整起事件被附近居民錄下、傳上網，警方「執法過當」的行為遭到網友撻伐。鳳凰城警局表示，除了娃娃，在艾米斯車上還發現其他被盜物品，並強調，整起事件還在調查當中，無法透露更多訊息。

鳳凰城市長格萊戈15日發表聲明，向這家人道歉，並表示同樣身為1名母親，無法接受警方讓孩子處於這樣可怕的境地，並強調，市府正加速實施「警方配戴攝影鏡頭」的政策，保留警方執勤時的證據。

這對情侶表示，2個女兒都受到創傷，事發後4歲的女兒一直在做噩夢、尿床，並對此事件向該市求償1000萬美元（約台幣3億元）。

“I’m going to put a cap right in your f*cking head......”



Just listening to the conversation here makes me sick to my stomach. pic.twitter.com/F1Vxf8kWMB — Joseph Sakran （@JosephSakran） 2019年6月14日

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