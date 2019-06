4歲女兒「偷芭比」遭警方拔槍恐嚇 控警執法過當「索償3億元」

2019-06-16 23:34

〔即時新聞/綜合報導〕美國鳳凰城日前發生1起「警方執法過當」事件,1對黑人情侶帶著女兒離開商店時,沒發現女兒將「芭比」順手牽羊,而後竟遭警方圍捕、拔槍威脅要殺了他們,整起事件被附近居民錄下、傳上網,警方的行為遭到網友撻伐,鳳凰城市長格萊戈(Kate Gallego)昨(15)表示,市府將盡快實行「警方配帶攝影鏡頭」的政策。

綜合外媒報導,事情發生在上月29日,1名22歲男子艾米斯(Dravon Ames)帶著24歲懷孕的未婚妻哈珀(Iesha Harper)、1歲和4歲的2個小孩到商店購物,離開時沒有注意到4歲的女兒將「芭比」順手牽羊,而後竟遭警方圍捕,警方不顧當時有小孩在場,拔槍威脅要殺了他們,甚至將孩子從母親懷裡抽離。

整起事件被附近居民錄下、傳上網,警方「執法過當」的行為遭到網友撻伐。鳳凰城警局表示,除了娃娃,在艾米斯車上還發現其他被盜物品,並強調,整起事件還在調查當中,無法透露更多訊息。

鳳凰城市長格萊戈15日發表聲明,向這家人道歉,並表示同樣身為1名母親,無法接受警方讓孩子處於這樣可怕的境地,並強調,市府正加速實施「警方配戴攝影鏡頭」的政策,保留警方執勤時的證據。

這對情侶表示,2個女兒都受到創傷,事發後4歲的女兒一直在做噩夢、尿床,並對此事件向該市求償1000萬美元(約台幣3億元)。

“I’m going to put a cap right in your f*cking head......”



Just listening to the conversation here makes me sick to my stomach. pic.twitter.com/F1Vxf8kWMB