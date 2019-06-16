反送中》鎮壓員警烏龍 網瘋傳「唔好搞我後面」！

2019-06-16 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥昨（15）日宣布「暫緩，不撤回」修訂逃犯條例，使港人怒火無法平息，今日反送中大遊行人數再度爆滿，林鄭月娥中學母校嘉諾撒聖方濟各書院約50名校友也到場抗議高喊「林鄭月娥，可恥」！還有抗議民眾手寫「唔好搞我後面」橫額，譴責警方濫權鎮壓示威者。

據香港《明報》新聞網報導，1名嘉諾撒聖方濟各書院校友陳姓女子表示，不能接受林鄭昨日稱警隊執法是「天公地義」，陳女表示，母校校訓是「力行仁愛、實踐真理」，但林鄭是「力行惡法、實踐歪理」。

陳女認為，警方隨意搜身以及用暴力驅散和平示威者，是濫用公權，並對此極度不滿，她強調，不接受當局暫緩修例，今日會再出來遊行是要求政府撤回修例。

對此，不少抗議民眾自製「抗議標語」，還有抗議民眾手寫「唔好搞我後面」橫額，諷刺警方濫用公權，這句話源自日前「警方烏龍事件」，1名員警在反送中示威期間，懷疑抗議民眾觸碰到他的背，便大喊「唔好搞我後面」，結果一轉頭才驚覺，原來只是同僚不小心碰到他。

還有不少民眾「全副武裝」參加大遊行，自備工程頭盔與護目鏡，就怕有個萬一。

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