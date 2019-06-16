吃三明治也會掛掉…英國醫院5人染李斯特菌喪命

2019-06-16 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕連在醫院內也會食物中毒！英國公共衛生部（PHE）上週表示，曼徹斯特皇家醫院2名病人和安特里醫院的1名病人，因為食用醫院內的三明治或沙拉導致感染李斯特菌喪命，14日又公布死亡人數從3人增為5人。

據《BBC》報導，PHE指出，有證據顯示所有食物中毒的患者，都在5月25日各大醫院下架受汙染的食物之前，吃下了含有李斯特菌的食品。目前尚不清楚2名新的受害者來自哪家醫院，曼徹斯特皇家醫院與安特里醫院都已聲明新病例與他們無關。

三明治和沙拉供應商已被勒令停產，肉品商North Country Cooked Meats所提供的肉類則被檢驗出李斯特菌陽性反應。PHE表示，到目前為止並沒有出現醫療機構以外的患者，再加上當局迅速行動採取治療，因此對公眾的風險很低。

李斯特菌所造成的食物中毒通常症狀是輕微的，例如發高燒、發冷，感覺不適等等，往往幾天後就會自行痊癒。但在這次疫情爆發中，醫院內生重病的患者紛紛中標，這些抵抗力低落的病患發生了嚴重感染症狀，李斯特菌不僅損害了器官還擴散到大腦或血液中，造成致命後果。

許多類型的食物都會被李斯特菌污染，例如軟起司、冷藏的即食食品等等，比如說預先包裝好的沙拉、三明治和切片肉類，以及未經高溫消毒的奶製品。

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