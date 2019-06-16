網上秀辣照卻被吊銷執照！ 緬甸女模醫師怒回嗆

同時身為模特兒及醫師的南枚珊，經常在個人臉書分享火辣照片。（擷取自Nang Mwe San臉書）

2019-06-16 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕在東南亞國家緬甸，Facebook是很常見的社群溝通管道，同時擁有模特兒及醫師2種身份的南枚珊（Nang Mwe San，音譯），也經常在個人臉書上與網友分享自己的火辣模特兒照。不過現在，單純的照片竟然成為她被吊銷醫師執照的原因，讓她氣得反擊，直呼這根本是「干預個人自由」。

綜合外媒報導，南枚珊經常在個人臉書上PO出自己穿著泳裝或內衣褲的火辣照片，試圖模仿美國名媛坎達爾．珍娜（Kendall Jenner）的風格。當然，身為模特兒的她偶爾也會PO出一些穿著緬甸傳統服裝的照片，同樣吸引眾人目光。

雖然緬甸年輕人已經逐漸接受現代服飾與流行文化，但這些舉動對於整個保守的緬甸社會來說，似乎依然不是那麼恰當。緬甸醫學委員會（Myanmar Medical Council）就在本月初發給南枚珊一封信，表示將吊銷她的醫師執照，原因是她的穿衣風格「違反緬甸文化和傳統」。

現年29歲的南枚珊，已經擔任全科醫師長達5年，並且在2017年開始踏入模特兒職業生涯。她強調，醫學倫理中對於穿著並沒有特殊限制，而且自己也不會在看診時那樣子穿。她認為醫學委員會不該干預醫師下班後的個人自由，並打算對這個處分提出上訴。而緬甸醫學委員會目前對此並未給出任何回應。

南枚珊也會PO出自己穿著緬甸傳統服飾的照片，同樣引人注目。（擷取自Nang Mwe San臉書）

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