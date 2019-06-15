普廷送整箱冰淇淋 為習近平祝壽

2019-06-15 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天是中國國家主席習近平66歲生日，俄羅斯總統普廷特別送上一箱俄國冰淇淋和蛋糕，蛋糕上還寫著「六六大順」，為習近平祝壽。

綜合外媒報導，普廷和習近平今天都在塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe）出席亞洲相互協作與信任措施會議（CICA）。開幕儀式前，普廷特地到習近平下榻的飯店，送上一整箱俄羅斯冰淇淋，為習近平慶生。

除此之外，普廷還送了習近平一個大蛋糕，上面用紅色、藍色奶油香邊，中間用中文寫上「六六大順」4個大字。習近平以中國茶作為回禮，並表示他很喜歡普廷的禮物。普廷送禮的舉動顯示兩國仍持續交好，兩人還一起喝香檳，為中俄的友誼致敬。

習近平本月5日至7日訪問俄國，並出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇（Saint Petersburg International Economic Forum）。普廷不但贊揚了習近平致力維護兩國關係，也提到幾日前的國是訪問很圓滿，並暗示「一切都會繼續保持」。

中美兩國捲入激烈的貿易戰，關係持續惡化，俄羅斯則是因為5年前吞併烏克蘭的克里米亞半島受到制裁，與西方國家交惡。習近平訪俄期間，將中俄關係描述為「新時代全面戰略協作夥伴關係」，並強調兩國將共同「加強當代全球戰略穩定」，兩國聯盟逐漸加強，尤其在經濟和軍事方面的合作有越來越密切的趨勢。

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