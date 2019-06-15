反送中》港特首宣布暫緩《逃犯條例》 民陣嗆：暫你老母

2019-06-15 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府修訂送中《逃犯條例》引爆民怨，百萬市民上街遊行，香港特首林鄭月娥眼見情勢不對，今天（15日）下午宣布暫緩審議《逃犯條例》。對此，香港民陣（民間人權陣線）製圖怒罵「暫你老母」。

歷經12日的大規模示威及警民衝突，林鄭月娥今天下午3點左右於香港政府總部召開記者會，宣布暫緩修訂《逃犯條例》。她強調，自己和香港政府已經對於修訂《逃犯條例》一案盡了最大努力，但過去幾天看到，香港人民確實對這個草案還是有明顯的不滿，還承認她在說明與溝通方面確實還有所不足。

對於12日大規模流血衝突，林鄭月娥強調，現場亦有許多民眾以具殺傷力的武器襲擊警員，同意警方對該事件定義為「暴動」，因此警員的執法行為是「天經地義」。對於林鄭宣布暫緩《逃犯條例》修訂，香港民陣製圖怒嗆「暫你老母」，痛批市民浴血，林鄭沒有絲毫歉意，「她真的是『兩個孩子的母親』？」民陣更諷刺，最後林鄭更不忘把開槍責任，推往警務處及前線警員，盡顯領袖風範。

另有香港網友在《香港高登》論壇「時事台」表示：「如果只是『暫緩』，但這次立法會期都不拿出來講，明年是不是要重頭來過？或者可以即刻二讀三讀？如果是的話，今年會期我們更加要做到『不撤不散』，會都不要給他開，順便也拉倒『國歌法』！」

許多網友更高呼，明天6月16日一定要站出來，要求將「送中」惡法「撤回」！

對於林鄭宣布暫緩《逃犯條例》修訂，香港民陣製圖怒嗆「暫你老母」，痛批市民浴血，林鄭沒有絲毫歉意，「她真的是『兩個孩子的母親』？」（圖擷取自KEN Tsang 曾健超臉書）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法