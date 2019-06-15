復活節爆炸案5嫌沙國落網 引渡回斯里蘭卡

2019-06-15 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡警方和國際刑警組織表示，5名斯里蘭卡復活節連環爆炸案涉案嫌疑人已在沙烏地阿拉伯落網，昨天被引渡回斯里蘭卡。

綜合外媒報導，斯里蘭卡4月21日發生復活節連環恐攻，總共造成258人死亡，約500人受傷。今天國際刑警組織（Interpol）在聲明中表示，共5名恐攻涉案嫌疑人已被逮捕，其中一名主嫌的身分被確定名叫米漢（Mohamed Milhan）。

國際刑警組織在聲明中指出：「這名29歲的斯里蘭卡國民，被依恐怖主義和謀殺等罪名通緝。他和另外4名嫌疑人一起在沙烏地阿拉伯落網後，被引渡回斯里蘭卡。」

米漢是聖戰組織「國家一神教團」（National Thowheeth Jama'ath, NTJ）的高層領導人。斯國警方發言人路萬（Ruwan Gunasekara）指出，米漢去年11月涉嫌槍殺了2名警員，今年3月又殺害聯合國高級協調員的秘書納斯利姆（Mohamed Naslim），試圖阻止他和警方合作。

根據警方透露，復活節恐攻當天，米漢去了麥加朝聖，原本他計畫4月30日前往斯里蘭卡發動第2波攻擊，但到達機場後，卻沒有登上往可倫坡的航班，反而一直留在機場。

沙國警方獲報後，立刻逮捕躲在機場的米漢。斯國特警小組昨日凌晨4點護送米漢抵達可倫坡機場，此外，警方還逮捕了100多名和國家一神教團及米漢有聯繫的人。

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