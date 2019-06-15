中國吹噓雷達可偵測F-35隱形戰機 華府專家狠打臉

2019-06-15 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國自稱已經研發出一種早期預警雷達系統，能夠在遠距離外偵測到敵人動向，包括具有隱形功能的第五代戰機。但此說法被華府智庫專家質疑，認為這種雷達無法精準確認偵測目標，無法達到反制隱形戰機的效果，且這種雷達系統容易受到攻擊，只能在作戰初期達到效果。

中國官媒《環球時報》報導，83歲的中國科學院院士劉永坦表示，這種新型雷達能發射長波長光束高頻電磁波，長波長光束可以幫助探測隱形飛機，而與微波或天波訊號不同的是，這種雷達波屬於高頻表面波，通過地球表面傳播。這種新型雷達能破除戰鬥機的隱形特殊塗層，還對襲來的具有電子干擾的輻射彈具有免疫力，它可以跟蹤電磁波的來源。

《商業內幕》（Business Insider）報導，西方專家認為，這種雷達並非新技術，在應對美軍的F-35等第五代戰鬥機有其限制。美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）航空太空專家哈里遜（Todd Harrison）表示，這種雷達的波長非常長，可以檢測到像隱形戰機這樣的物體，但是無法準確辨別偵測到物體是什麼，也無法精準固定在一個位置進而鎖定目標。

英國空中作戰專家布朗克（Justin Bronk）認為，中國可能利用這種雷達了解美國隱形戰機在戰場上的作戰情況，但這些雷達仍然無法提供的訊息來用飛彈擊落隱形戰機。布朗克說，這種雷達還有容易遭受攻擊的問題，這意味著它們可能只在戰鬥的初期才派得上用場。

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