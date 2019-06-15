不倫不類！中國改編基督教讚美詩歌 迫信徒諂國媚黨

2019-06-15 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國打擊宗教手段軟硬兼施，除了對新疆維吾爾族與官方認定的邪教徒執行長期關押、酷刑甚至處死等非人道處置，也在軟性層面洗腦民眾。外媒披露，當局近期全面強迫基督教徒停止頌唱傳統聖詩，改唱被中國政府改編的不倫不類的「頌黨版本」。

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌刊文指出，山東省青島市多處三自教堂今年2月陸續收到宗教局命令，要求信徒停止唱誦《讚美詩歌》、《靈歌集》等頌歌，並全面改唱由中國基督教兩會出版的《新編‧讚美詩》，但後者歌詞被改得不倫不類，內容充斥「愛國愛黨言論」，引發信徒劇烈反彈。

報導指出，中國當局修訂後的《新編‧讚美詩》大量表達主佑中國、愛國愛黨、敬老孝親等中國傳統思想，甚至還有生日壽辰、喪葬追思等離譜內容，已與原始版本截然不同。

《寒冬》公布的歌譜擷圖顯示，其中一首頌歌《求主福佑中華歌》歌詞出現以下字句：「主恩浩大，福佑中華，悠久歷史燦爛文化」、「我愛中華，我心安泰，祖宗家園父母所在」、「前程似錦，日立中天，炎黃後裔蒙福無涯」、「主前祭拜，中心祝禱，安樂富強千秋萬代」。此外，該曲末句更改為「美哉中華、偉哉中華，中華兒女愛中華，阿們」，諂黨媚國意味十足，卻又刻意以阿們收尾，令人不禁捧腹。

對此，有信徒無奈地表示，這種「具中國特色的基督教詩歌」早已與讚美詩歌無關，根本就是赤裸裸地讚美國家，和世俗的「紅歌」無異。

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