美國會提案支持反送中 中國斥勿干涉內政

2019-06-14 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國參眾兩院多名跨黨派議員提出「香港人權與民主法」草案（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），支持香港反送中抗爭；中方對此表達強烈不滿和堅決反對，並表明香港民眾有各項權利與自由是「公認的客觀事實」，呼籲美方停止干涉中國內政。

綜合外媒報導，「香港人權與民主法」由民主黨籍美國眾議院中國事務委員會主席吉姆．麥高文（Jim McGovern）、共和黨籍克里斯‧史密斯（Chris Smith），及參議員魯比奧（Marco Rubio）等議員共同提出，該法要求美國務院每年檢討香港自治情況，調查香港書商綁架案、制裁送中參與者，並明訂參與活動被捕者不應拒絕給予美簽。

中國外交部發言人耿爽指出，某些美國國會議員提出關於香港的法案，是粗暴干涉中國內政，中國相當不開心，耿爽重申，香港是中國特別行政區，港務是中國內政，外國勢力無權干涉，中國在當地實施一國兩制、港人治港措施，保障香港民眾權利與自由，都是「公認的客觀事實」。

耿爽提到，香港繁榮穩定有利於美國，敬告美方攪亂香港並無好處，呼籲停止干涉中國內政，中方堅持維護中國安全、發展與主權，「任何妄想在香港製造混亂、破壞香港繁榮穩定的圖謀都必將遭到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的反對，既不得人心，也不會得逞」。

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