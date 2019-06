反送中》權力使人腐化？港特首林鄭月娥曾是熱血社運少女！

2019-06-14 21:15

〔即時新聞/綜合報導〕為抗議充滿爭議的逃犯條例修訂,百萬名香港人上街遊行「反送中」,本月12日,示威者更集結立法會前盼港府能夠聽見民意暫緩修例,但卻發生港警武力鎮壓群眾事件,香港特首林鄭月娥也因為此事被各界撻伐唾棄。然而,這名被轟對百萬民意視若無睹,甚至派警力暴力驅離群眾的特首,近日舊事被再次翻出,指年輕時她也曾是個熱血的社運人士!

林鄭月娥日前接受TVB《無綫新聞》專訪時,針對自己被批賣港一事哽咽,「我對於這個地方的愛,令我作出不少個人犧牲。」還以「母子關係」作比喻,說自己是母親,這些反抗的群眾如同鬧彆扭的孩子,認為作為母親不應當縱容孩子任性,為這次派出港警武力驅散群眾的行為開脫,這番言論招致香港人更大反彈。

對此,臉書專頁「歷史時空」昨天分享了一張1978年拍攝的老照片,指出林鄭月娥在當年可是一名熱血少女,大學時期熱衷社運,還曾經參與轟動全港的學運「金禧事件」,照片上的林鄭月娥就站在抗爭布條的後方。「歷史時空」感慨表示,「年輕時的林太,本着『I believe in it, so I do it.』近乎信仰式的執著,以民眾運動的方式表達訴求。」

昔日的熱血社運少女,而今卻變成鎮壓表達不同聲音的特首,網友紛紛感慨表示,「當人想得到自由,會爭取權力,但當得權力時,亦使人腐化!」、「權力是一時的,表現出來也是隻北京狗,歷史是永遠的,要留惡名或美名,在一念之間」、「當失去自由的時候才知道自由的可貴,也只有失去自由的人,才會想爭取自由的空氣」。

