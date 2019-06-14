世界捐血日 WHO鼓勵自願性定期捐血

2019-06-14 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕捐血每年拯救了數百萬人的生命，今（14日）是世界捐血日（World Blood Donor Day），世界衛生組織（WHO）每年皆會舉辦活動，希望提升各國醫療保品質，以及實現全民健康的目標，並鼓勵自願性定期捐血。

世界衛生組織表示，WHO每年此時都會為世界捐血日舉辦活動，今於盧安達舉行，推廣捐血的重要性。今年活動的主題是人人享有安全血液（Safe blood for all），鼓勵更多人成為捐血者，並定期捐血，希望提升各國醫療保品質，以及實現全民健康的目標。

在2005年的第58屆世界衛生大會（WHA）上，決定了每年6月14日是世界捐血日，WHO會敦促會員國推動目標，期望透過資源整合與跨國合作，建立完善的捐血機制，各國政府也要為捐血服務提供足夠資金。2009年，40個國家更共同制定《墨爾本宣言》（Melbourne Declaration），目標希望在2020年以前全球所有血液皆來自自願捐贈者。

台灣的捐血者，需介於17至65歲，女性超過45公斤，男性超過50公斤，且經檢查身體狀態良好即可捐血。血液是醫療系統中不可或缺的要件，需提升自願定期捐贈血液者的數量，才能確保血庫足量供應。

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