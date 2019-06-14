伊朗被控水雷攻擊2油輪 美軍關鍵影片曝光

2019-06-14 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕2艘油輪於中東阿曼灣遭到襲擊，包含台灣中油租用的油輪「Front Altair」，以及日本油輪「Kokuka Courageous」，美國指控幕後黑手為伊朗。美國軍方今天釋出一段影片，指伊朗精英伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在日本油輪上拆除未爆水雷，並且也公布拆除水雷前的油輪照片，疑似為伊朗湮滅證據的行動。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）發言人海軍上校鄂班（Bill Urban）的聲明指出，2艘油輪遭到襲擊後，隨即派遣美軍驅逐艦「班布里奇號」（USS Bainbridge）駛往事發地點，並且派出無人機和P-8巡邏機抵達現場，觀測到伊朗海軍小船持續駛入涉事海域，並在日本油輪上拆除未爆的水雷。

4名美國官員稍早告訴《美國有線電視新聞網》（CNN），該影片來自一架美國軍用飛機，在空中飛行時進行錄影。其中一名官員說，影片拍攝到伊朗海軍派遣小船拆除一顆未爆的吸附雷，這是伊朗企圖取回他們涉及攻擊的證據。

《路透》引述消息人士指出，「Front Altair」爆炸後在空中冒出巨大濃煙，可能是被磁性水雷攻擊所致。日本油輪「Kokuka Courageous」稱該船疑似受到魚雷攻擊，但美國官方則說沒有發現魚雷被使用的跡象，但在日本油輪船身發現未爆的水雷。

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