中國迫害天主教朝聖活動 信徒膜拜前須升國旗、唱國歌

2019-06-14 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期憑藉去年與梵蒂岡簽訂的《梵中協議》，持續擴大迫害境內天主教團體，外媒披露，中國天主教朝聖活動所受限制日益增加，信徒們不僅需通過層層安檢與人像比對，甚至還被要求在朝聖前升國旗、唱國歌，一旦人數超過限制便不得進入朝聖地，凸顯出當局不顧一切打擊宗教的決心。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，去年《梵中臨時協議》簽訂後，梵中二國雖互相承認對方的權力，但中國天主教所受迫害卻不減反增。繼此前傳出中國政府秘密洗腦天主教地下神父，逼迫他們加入愛國會後，如今連該教朝聖活動也受到嚴厲干擾，信徒們被迫在大批警力環伺之下朝聖，甚至被逼做出愛國舉動自清。

河北省河間縣露德莊是該教區著名的朝聖地，每年朝聖日（每年5月第2個主日）當天都會從各地湧入數萬名信徒前往朝拜，但如此大量的群眾聚集現象，觸發了中國政府的緊張神經，當局從今年起派出超過300名全副武裝的特警至現場戒備，並在朝聖地設置大量安檢裝置。

報導指出，現場警力在朝聖日凌晨開始實施安檢計數，待超過1萬名信徒入內後，便封起鐵門，把其餘信徒關在門外。此外，當局還下令改變學校行事曆，將每年朝聖日視同正常上課日，目的在阻止信徒帶著小孩參加。

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