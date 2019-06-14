觀光局借馬國6明星網紅之力 歡迎穆斯林遊台

2019-06-14 00:45

〔中央社〕交通部觀光局為搶攻馬來穆斯林旅遊市場，如今邀請馬來西亞6位明星網紅遊台灣，要運用他們在社群媒體的廣大影響力，告訴穆斯林粉絲們「Salam Taiwan—台灣歡迎您」！

台灣政府近年來推動新南向政策，尤其在觀光面向上積極開發穆斯林市場客源，去年邀請當紅馬來女星Mira Filzah擔任台灣觀光代言人，已成功吸引百位穆斯林粉絲揪團前往台灣。

為延續這股熱潮，觀光局吉隆坡辦事處與長榮航空馬來西亞分公司攜手合作，邀請6位明星級網路紅人，要讓他們在7天6夜的旅程中，親自體驗台灣穆斯林友善旅遊環境，並透過社群媒體力量，第一時間向粉絲傳達台灣為穆斯林友善旅遊目的地之意象。

網紅團今天啟程，觀光局和長榮航空也特別在機場舉辦首發團儀式，由觀光局吉隆坡辦事處主任周士弼和長榮航空馬來西亞分公司總主任林耀熙親手送上悠遊卡、飛行枕、攜帶型禱告毯等旅行實用小物，讓他們安心遊台灣。

周士弼在出發儀式致詞表示，去年大馬訪台人次有52萬6000名，但穆斯林遊客僅占不到15%，顯示仍有相當大的開發潛力，此次特別與長榮航空合作邀請穆斯林明星網紅到訪台灣，向大馬穆斯林展現台灣的美景、美食和住宿。

他也表示，目前全台已有將近220個餐廳與旅館獲得「清真認證」，台灣的主要交通樞紐，如台北車站、高雄車站、桃園機場、高鐵台中站或13個國家風景區等地，設置穆斯林祈禱室或淨下設施，更有業者打造清真台灣APP及清真販賣機等設施，相當適合穆斯林旅客前往旅遊，希望藉此促成馬來穆斯林赴台旅客每年獲得雙位數成長。

對於此次行程，他說，由於這6名明星網紅都是初次訪台，因此台北是必到行程，包括台北地標101、小鎮漫遊大稻埕以及特色的街區，往南行程則有苗栗的飛牛牧場、農村廚房體驗，還有到九族文化村搭乘日月潭纜車等。

另外，林耀熙表示，希望在成熟的華人市場之外，能夠把更多穆斯林訪客送往台灣，畢竟穆斯林人口佔據馬來西亞人口高達6成以上，長榮航空是台灣唯一五星級的航空公司，雖然目前僅有一天一航班飛往台北，但未來也不排除增加航班，而目前機上餐飲也都盡可滿足穆斯林需求。

此次網紅團由知名男歌手Aiman Tino帶領，Aiman Tino暢銷單曲Ku Rela Dibenci於影音網站YouTube累計超過5200萬人次觀看；另外5位包括Afieq Shazwan、Wani Kayrie、Fara Hezel、Sissy Imann與Zynakal，均為歌手身分，他們除了受廣大馬來西亞粉絲喜愛外，也擁有不少印尼與汶萊粉絲。

觀光局希望運用時下年輕人普遍熱衷流行音樂及喜好追蹤藝人動態的心態，讓「Salam Taiwan—台灣歡迎您」在馬來西亞、汶萊與印尼的穆斯林社群媒體圈發酵。

Aiman Tino表示，希望這次前往台灣能看到與大馬的差別之處，無論是美食、文化和生活方式，而據他所知，台灣服裝流行比大馬更具潮流，或許可藉此機會偷偷學習。

Sissy Imann接受中央社訪問時表示，非常期待前往華山文創園區，因為她向來對藝術非常有興趣，加上有許多非常值得拍照的特色景點，而對於她這個吃貨而言，也非常期待能吃到台灣的芒果冰。

Wani Kayrie則表示，過去雖曾考慮到台灣旅遊，但會擔心語言不通的問題，但是周圍曾到訪台灣的朋友都告知她台灣人的友善，因此在旅遊時非常容易獲得協助；Fara Hezel則說，曾經擔心到台灣會難以找到清真食物，但現在已知道其實是非常容易就找到。

兩人也認同台灣美妝極具吸引力和兼具素質，希望這次也可以在台灣找到合適的新美妝品。（編輯：徐崇哲）

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