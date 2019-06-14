川普發推特又出包 英王儲查爾斯變「鯨魚親王」
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美國總統川普週四（13日）在推文把英國王儲查爾斯變成「鯨魚親王」。（法新社）

美國總統川普週四（13日）在推文把英國王儲查爾斯變成「鯨魚親王」。（法新社）

2019-06-14 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）熱愛用社群軟體推特發表言論，但不時被抓到拼字錯誤，他週四（13日）在推文把英國王儲查爾斯變成「鯨魚親王」。

綜合外媒報導，川普週四在推特發文提到他最近到英國進行國是訪問，表示如果外國政府提供政治對手的有害訊息，他會聽，但沒必要向聯邦調查局（FBI）報告，同時不忘再批評「假新聞」。

有趣的是，川普最初在推文說，「我每天都會會見『外國政府』，我剛剛會見了英格蘭女王、鯨魚親王、英國首相、愛爾蘭總理、法國總統和波蘭總統」。

相信川普原本是要寫他見了英國王儲、威爾斯親王（Prince of Wales）查爾斯，但卻出包把威爾斯拼成「鯨魚」（Whales），離譜的錯誤馬上被網友截圖嘲諷。

川普隨後馬上刪除原本的發文重發，雖然更改了「鯨魚」親王，但推文仍然沒有改掉另一個不準確的稱呼：「英格蘭女王」（Queen of England）。

實際上，伊莉莎白二世是大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國（The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland）的女王，英格蘭只是其中一部分。

  • 川普最初版的推文，要寫他見了英國王儲、威爾斯親王（Prince of Wales）查爾斯，但卻出包把威爾斯拼成「鯨魚」（Whales）。（圖取自推特）

    川普最初版的推文，要寫他見了英國王儲、威爾斯親王（Prince of Wales）查爾斯，但卻出包把威爾斯拼成「鯨魚」（Whales）。（圖取自推特）

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