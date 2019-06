川普發推特又出包 英王儲查爾斯變「鯨魚親王」

2019-06-14 00:01

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)熱愛用社群軟體推特發表言論,但不時被抓到拼字錯誤,他週四(13日)在推文把英國王儲查爾斯變成「鯨魚親王」。

綜合外媒報導,川普週四在推特發文提到他最近到英國進行國是訪問,表示如果外國政府提供政治對手的有害訊息,他會聽,但沒必要向聯邦調查局(FBI)報告,同時不忘再批評「假新聞」。

有趣的是,川普最初在推文說,「我每天都會會見『外國政府』,我剛剛會見了英格蘭女王、鯨魚親王、英國首相、愛爾蘭總理、法國總統和波蘭總統」。

相信川普原本是要寫他見了英國王儲、威爾斯親王(Prince of Wales)查爾斯,但卻出包把威爾斯拼成「鯨魚」(Whales),離譜的錯誤馬上被網友截圖嘲諷。

川普隨後馬上刪除原本的發文重發,雖然更改了「鯨魚」親王,但推文仍然沒有改掉另一個不準確的稱呼:「英格蘭女王」(Queen of England)。

實際上,伊莉莎白二世是大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)的女王,英格蘭只是其中一部分。

I meet and talk to “foreign governments” every day. I just met with the Queen of England (U.K.), the Prince of Wales, the P.M. of the United Kingdom, the P.M. of Ireland, the President of France and the President of Poland. We talked about “Everything!” Should I immediately....