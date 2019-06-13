反送中》隨港府定調「暴動」 《明報》社論被翻譯「罷翻」

2019-06-13 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕今日港媒《明報》針對昨（12）日港人的抗爭發表社論時，由於僅針對示威者發出「強烈譴責」，長期負責將該報社社論翻譯為英文版的張彩雲不滿，表示為抗議「貴報社評跟從特區政府」將示威定調為「暴動」，即日起停止為《明報》翻譯。另外，該報部分員工也自製海報，強調「明報社評代表明報但不代表員工」。

根據《立場新聞》報導，《明報》12日以〈暴力無補於事 為盼香港平安〉 為題發表社論。張彩雲自2017年11月起每週為《明報》翻譯1篇社論，她發表公開信指出：「為了抗議貴報社評跟從特區政府，將昨日金鐘一帶的示威和衝突定性為『暴動』，本人決定由即日起停止為貴報翻譯社評。」

張彩雲表示，《明報》社論只聚焦示威者的衝擊行為，卻無視警方的暴力驅趕，例如「群毆手無寸鐵的示威者」、「瞄準示威者頭部開槍」等，該社論批評「聲討警察的人」是「只看到自己想看到的電視畫面、說自己想相信的論述」，甚至辯稱，警方是否過度使用暴力可以「事後再討論」，她對此表達「令人極之反感」。

對於《明報》這篇社論中提到「以為激進暴力手段施壓，一定比和平理性抗爭為強，是全無科學根據的錯誤想法。港人不愛暴力，唯盼我城平安」，張彩雲強調，「激進」不等於「暴力」，「和平理性」不等於「坐以待斃」，香港人更討厭的是「以執法之名所行的暴力」。

除了張彩雲拒絕翻譯，部分《明報》員工也在報社內張貼海報，強調「明報社評代表明報但不代表員工」。據報導，《明報》報社內的玻璃窗上貼滿了針對該社論的意見，更有人貼上了「衝突最少兩重傷 警槍傷示威者頭眼」的報導，以凸顯警方的暴力鎮壓。

以下為張彩雲公開信全文：

本人從2017年11月起為貴報英文版每週翻譯一篇社評，剛好今天的社評是由本人翻譯。可是，在讀完今天的社評後，本人非常憤慨，已向貴報編輯表明不會翻譯該篇社論。為了抗議貴報社評跟從特區政府，將昨日金鐘一帶的示威和衝突定性為「暴動」，本人決定由即日起停止為貴報翻譯社評。

貴報今日的社評雖以「暴力無補於事 唯昐香港平安」為題，卻只聚集示威者的衝擊行動，對警察群毆手無寸鐵的示威者，瞄準示威者頭部開槍，以胡椒噴霧近距離反覆噴向個別示威者面部等行徑視而不見，聲言「警方使用武力是否合度、有否傷及無辜，事後可以調查檢討」，甚至指責批評警察的人「只看自己想看到的電視畫面、說自己想相信的論述」，實在令人極之反感。

貴報社評完全漠視昨日示威者的行動，是基於政府不理會香港絶大多數巿民要求撤回《逃犯條例》修訂草案，堅持將草案直接提交立法會辯論所致。眾所週知，現時立法會建制派議員佔大多數，一旦在立法會辯論就必定通過，如果像貴報社評那樣訴諸建制派議員良心，無疑是緣木求魚。香港巿民除了上街已無法可施，可惜103萬人的遊行未能令政府撤回修例。昨日年青示威者的行動，只是希望直接以自己的身體阻擋惡法通過，縱然有向警察投擲雜物磚塊，也只是因為林鄭月娥橫蠻無理意圖強行通過法例所造成。貴報社評不讉責林鄭月娥或特區政府，不讉責警察暴力，反而「強烈譴責」示威者，更假意稱英文riot一字可翻譯成「騷亂」或「暴動」，配合政府將昨日的衝突動調為「暴動」，實在其心可誅。

貴報社評聲稱「以為激進暴力手段施壓，一定比和平理性抗爭為強，是全無科學根據的錯誤想法。港人不愛暴力，唯盼我城平安。」首先，「激進」不等如「暴力」，「和平理性」不等如「坐以待斃」。港人不愛暴力，更加厭惡以執法之名所行的暴力。香港人盼我城平安，但絶不願意以我們的自由和人權來換取所謂的「平安」。我們想要的平安不單是肉體上的平安，更加是良心上的平安。可惜一旦罪犯修訂條例通過，我們失去的將不單是個人的自由和人權，長遠而言，更可能是良心上的平安。中國近代歷史充斥了這樣的事，相信不需要我再舉例子。希望《明報》主筆未來能真正憑良心為真理和香港人的福祉而執筆。

張彩雲

2019年6月13日

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