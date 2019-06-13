反送中》2港大生犯「遊蕩罪」被捕 網友看條文嚇壞…

2019-06-13 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕反送中抗爭在12日引爆流血衝突，根據來自香港的消息，目前已有6名大學生因昨天的反送中示威被捕。其中4名為香港大學學生，有2名以《遊蕩罪》被逮捕。對此，有台灣網友好奇「遊蕩罪」是什麼，一查之下嚇壞，「我還以為鬼島有些法律已經很誇張了，沒想到那些都是小意思」。

根據《香港大學學生會學苑即時新聞》的直播消息，截至目前，有6名大學生因昨天的反送中示威被捕，其中4名為香港大學學生，有2名以《遊蕩罪》被逮捕，另外2名情況未知；還有1名香港城市大學學生被控暴動，1名浸會大學被捕後未被起訴。

對此，有PTT鄉民特地查詢了香港法例，只見「遊蕩罪」條文寫著：

遊蕩

（1）任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行，即屬犯罪，可處罰款$10,000及監禁6個月。（由1992年第74號第3條代替）

（2）任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩，並以任何方式故意妨礙他人使用該公眾地方或該建築物的共用部分，即屬犯罪，一經定罪，可處監禁6個月。

（3）任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩，不論單獨或結伴在該處出現，而導致他人合理地擔心本身的安全或利益，即屬犯罪，一經定罪，可處監禁2年。

（4）在本條中，就建築物而言，共用部分 （common parts）指

（a）入口大堂、門廊、通路、走廊、樓梯、樓梯平台、天台、升降機或自動梯；

（b）建築物佔用人共用的地窖、洗手間、水廁、洗衣房、浴室或廚房；

（c）圍地、車房、停車場、汽車間或里。

對此，發文鄉民諷刺，「以後搞事，我就懷疑你有遊蕩罪，然後抓你起來問話，這法律真的猛」；其他網友也紛紛留言說，「戒嚴？」、「戒嚴了」、「就是我想抓你就可以抓的意思」、「扯欸 散個步也有事」、「說你遊蕩就遊蕩」、「X這三小罪，港人只能在家當肥宅？」、「說抓就抓...根本沒有界限」。

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