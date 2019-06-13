反送中》Telegram斷訊 創辦人證實：源自中國且非個案

2019-06-13 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾近日發起的「反送中」行動中，不少人靠通訊軟體「Telegram」互通消息、聯繫部署，但12日該軟體卻遭到DDoS網路攻擊，造成部分地區用戶無法正常連接使用。而今（13）日「Telegram」創辦人杜洛夫（Pavel Durov）證實，該網路攻擊主要來自中國，且攻擊時間與抗爭時間吻合。

綜合媒體報導，據杜洛夫推特（Twitter）文章顯示，此次網路攻擊IP位置來自中國，且從過往歷史來看，當「Telegram」遭遇所有國家級別網路攻擊（state actor-sized DDoS）時，香港都正發生抗爭活動，此次的個案也不例外。

報導透露，昨日晚上7時許，「Telegram」在官方推特上發文表示該軟體正遭遇強勁的DDos網路攻擊，導致都多國用戶出現連線問題，而貼文發布約一小時後，該公司指出系統已恢復穩定。

據悉，DDos攻擊全稱為「分散式阻斷服務攻擊」（distributed denial-of-service attack），是當駭客使用網路上2個或以上被攻陷的電腦作為「殭屍」，向特定的目標發動「阻斷服務」式攻擊，而其目的在於，讓目標電腦的網路或系統資源耗盡，使服務暫時中斷或停止，導致正常用戶無法存取。

相關連結請見：

IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS （200-400 Gb/s of junk） we experienced coincided in time with protests in Hong Kong （coordinated on @telegram）. This case was not an exception. — Pavel Durov （@durov） 2019年6月12日

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