反送中》Telegram斷訊 創辦人證實：源自中國且非個案

2019-06-13 17:19

〔即時新聞/綜合報導〕香港民眾近日發起的「反送中」行動中,不少人靠通訊軟體「Telegram」互通消息、聯繫部署,但12日該軟體卻遭到DDoS網路攻擊,造成部分地區用戶無法正常連接使用。而今(13)日「Telegram」創辦人杜洛夫(Pavel Durov)證實,該網路攻擊主要來自中國,且攻擊時間與抗爭時間吻合。

綜合媒體報導,據杜洛夫推特(Twitter)文章顯示,此次網路攻擊IP位置來自中國,且從過往歷史來看,當「Telegram」遭遇所有國家級別網路攻擊(state actor-sized DDoS)時,香港都正發生抗爭活動,此次的個案也不例外。

報導透露,昨日晚上7時許,「Telegram」在官方推特上發文表示該軟體正遭遇強勁的DDos網路攻擊,導致都多國用戶出現連線問題,而貼文發布約一小時後,該公司指出系統已恢復穩定。

據悉,DDos攻擊全稱為「分散式阻斷服務攻擊」(distributed denial-of-service attack),是當駭客使用網路上2個或以上被攻陷的電腦作為「殭屍」,向特定的目標發動「阻斷服務」式攻擊,而其目的在於,讓目標電腦的網路或系統資源耗盡,使服務暫時中斷或停止,導致正常用戶無法存取。

IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb/s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram). This case was not an exception.