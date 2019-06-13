南韓青瓦台今連署挺港反送中！不到一日將破萬人

2019-06-13 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港為抗議《逃犯條例》修法二讀，百萬人走上街頭示威，有網友在PTT爆掛，南韓有民眾今開始在青瓦台官網發起連署，若人數超過20萬人，南韓政府就必須對此回應，不到一天就有將近1萬人加入連署。

據PTT網友爆掛，南韓民眾針對香港「反送中」一事，今日也在青瓦台官網上發起連署，若連署人數若超過20萬人，南韓政府就必須對此回應，時間從今日到1個月後的7月13日截止；不到一日，目前參與連署的人數逼近1萬人。

連署書上提及，6月9日約100多萬香港市民走上街頭，但是，香港政府在12日仍強行要進行第二輪審議，根本沒有採納公民意見。此外，香港警方在壓制示威者的過程中，無情地行使武力，甚至發射橡膠、布袋子彈傷害他們。

連署書也強調，香港現在處於緊急狀態，請讓包括韓國在內的所有國家，向香港發出旅行警報，並審查與香港簽訂的所有外交條約。「我們知道，人權保障是我們外交政策的重要價值。希望大韓民國政府帶頭，並採取必要的法律行動，團結香港的民主化」。

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