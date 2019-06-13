港局勢淪心頭大患 傳習近平憂心忡忡出訪還延遲起飛

2019-06-13 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗議活動持續延燒。《博訊網》與《博聞社》繼日前獨家報導中共總書記習近平看了港示威片後感到憂慮、中南海知情人士透露「南部戰區和駐港部隊已經嚴陣以待」後，再度爆料香港局勢已成目前正出訪的中共總書記習近平的「心頭大患」，並稱此次外訪不同於以往，因習是「憂心忡忡和滿腹狐地登上空軍一號」」。

《博聞社》報導，習近平近日出訪吉爾吉斯並受到熱情歡迎，但「千萬不要被習近平神采奕奕的外表所迷惑」，並指中南海知情者表示，習出發時間「大幅推遲」，主要原因「當然是香港局勢」，並概述習與團隊原訂昨上午出發，但因港府要重啟修訂《逃犯條例》，習「嚴令空軍一號暫緩起飛」，直至晚間10時左右才抵達。

中南海知情者指出，從六四維多利亞公園燭光紀念、六九百萬人反送中大遊行，到昨天萬人圍堵立法會，香港局勢已成習「新的煩惱」。報導指出，「習對中南海核心智囊和御用團隊坦承，香港已經不是風吹草動，而是山雨欲來」，港不僅已成習的「心頭大患」，如何在港維穩「已經是中南海的重中之重」。

報導中也對中國外交部發言人耿爽批網傳解放軍武裝力量準備趕赴香港是「妖言惑眾、製造恐慌、其心可誅」表達不滿、要求對方盡快明確答覆「南部戰區和駐港部隊、聽黨指揮隨時待命」究竟「錯在哪裡」，又是怎樣地「其心可誅」，並直指其「信口雌黃」、「混淆視聽」，令人難以置信。

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