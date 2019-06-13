川普又失言 民主黨對手猛批

2019-06-13 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕川普週三時表示，為了競選連任總統，他可以接受來自國外提供，針對對手的不利情資。此話一出引起軒然大波，民主黨政治人物紛紛發言痛批，其中目前呼聲最高，被視為最可能獲得民主黨提名的拜登（Joe Biden），指責川普「歡迎」外國干涉選舉，影響國家安全。

川普在接受《ABC新聞》採訪中，被問到如果從外國接受到這些情資，會選擇告訴FBI還是接受這些訊息，川普回應「也許會同時做這兩件事，可能會想聽，聽一聽沒什麼不對。」、「這不是外國干涉，僅僅是情資，如果我認為有問題的話，可能會去找FBI。」。敏感言論再次挑起民主黨對「通俄門」事件的質疑。

從2016年總統大選至今，川普深陷「通俄門」調查，這起事件一直是美國政治的焦點，也因此川普這次的言論，引來民主黨對手的強力批評。拜登表示，「川普又一次歡迎外國干涉選舉，影響我們的國安，美國總統不該尋求外國的幫助並讓他們顛覆民主。」；參議員伊麗莎白·華倫（Elizabeth Warren）則提議罷免這位總統；加州參議員卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）則表示，「讓我們說實話，這位總統是國家安全威脅。」。隨著美國2020年總統大選的逼近，外界對川普「通俄門」的質疑只會有增無減。

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