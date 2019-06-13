香港社群軟體漸不能上傳貼文 港民質疑：媒體受政治審查逼害

2019-06-13 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中活動越演越烈，不少參與現場活動的民眾紛紛在社群軟體上發布最新資訊和現場畫面，不過現在在香港使用社群的民眾指出，不少香港Instagram的頁面逐漸無法上傳貼文，似乎開始出現網路審查。

據台灣公民幹細胞發起人張珮歆的IG，她昨（12）日獨自前往香港「反送中」現場，並使用IG的限時動態功能直擊現場畫面，引起網友們廣傳分享，短短一天粉絲追縱數逼近32萬，不過她在限時動態上PO出一張照片，表示當他要上傳照片時，IG認為他所發的照片為敏感內容，恐令人不適，此外他的貼文被視為散佈仇恨言論，因此遭IG移除貼文，她表示，她的帳號可能快不能使用，盼看到的網友們趕緊擷圖，轉發她在現場拍到的畫面。

此外，另一IG頁面（@godblesshk）為6月9日反送中遊行後，新創立的網頁，內容主要為分享香港現場最新資訊，該網頁表示自己的頁面和其他多個香港頁面，無法上傳貼文，他認為「香港言論自由遭受摧毀性扼殺，香港媒體已受極端政治審查逼害」，呼籲網友們廣傳。

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