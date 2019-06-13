林鄭月娥態度強硬 紐時：說明港中關係向中傾斜

2019-06-13 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港爆發「反送中」抗爭，更出現暴力衝突。外媒分析，香港特首林鄭月娥態度強硬，說明了近年香港已逐漸朝著中國傾斜。

《紐約時報》報導，對香港來說，這幾天動盪不安，發生了警察對抗議群眾發射催淚瓦斯、橡膠子彈的狀況。逃犯條例修例得到香港特首林鄭月娥的支持，報導稱林鄭月娥展現她「老闆」、中國領導人習近平的強硬姿態，後者基本上壓制了中國所有的異議。報導認為，林鄭月娥的立場說明了近年港中關係逐漸朝中國傾斜，若條例通過，中國將繞過香港獨立司法體系，破壞香港作為全球金融中心的獨特地位。

報導表示，若林鄭月娥讓條例通過，則將成為推動基本法第23條的基礎，該立法針對叛亂、煽動、分裂國家和叛國罪，允許當局進行無證蒐查、關閉媒體，也將是習近平的重大勝利。如今香港立法會70席中，有43席是中國支持者。

報導指出，中共中央政治局7名常委裡，有兩名常委汪洋、韓正發言支持修訂條例，這也是1997年香港主權移交後首度有兩名常委對香港問題發表意見。然而有香港親北京人士指出，是林鄭月娥主導修訂的推動，而非北京當局，林鄭月娥遭到泛民主派的批評，親北京政客也頗有微詞，認為林鄭月娥誤判輿論。

報導認為，中國很難在沒有犧牲林鄭月娥的情況下退讓，行政會議成員田北俊預估下週會通過逃犯條例修例，而他與其他商界領袖只想避免逃犯條例遭到濫用。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法