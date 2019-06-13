習近平在俄國跌跤 爆「這些人」拉他下台內幕

2019-06-13 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平7日在俄羅斯聖彼得堡參加經濟論壇（SPIEF），未料論壇剛結束，在台上的習近平握手時突然跌倒，一旁的保鑣趕緊將他扶住，現場一陣騷動，俄羅斯總統普廷也回頭查看，搖搖頭後走開。中媒對習近平跌倒消息噤聲，不過此畫面引發國際熱議，如今也爆出「陰謀論」和「靈異論」。

習近平在當天論壇結束後，走到台前與台下嘉賓握手，突然向前傾倒，身旁的保鑣立刻將他扶住，讓習免於直接跌倒在地，習近平之後繼續保持笑容，在台上向出席人士揮手致意。這時習近平身旁的普廷回頭查看，隨後淡定搖搖頭離開。

《看中國》日前報導，指習近平跌倒時，其貼身的中南海「黑衣人」保鑣全不見蹤影，由俄羅斯特警扶助，傳「黑衣人」事發後遭「怒批」。

《新唐人》報導，有人持「陰謀論」分析，習近平當時差一點就被跟他握手的人「拉下台」，且認為這應該是習的政敵、江系人馬安排。證據是習近平跌倒時，其右側的俄羅斯警衛一把護住習，左側的警衛則用手撥開台下的手，防止對習做出不安全舉動。且當習離開時，現場有中國人大喊「好」，疑似在喊「...走好！」而在中國，只有在為死者送行時，才會喊「一路走好」。

報導提到，按照陰謀論分析，可見習近平處境狠危險，在大庭廣眾下都能遭算計。

另外甚至傳出「靈異論」分析，有據稱靈異人士解讀，習近平這一跌，是習的父親顯靈提醒兒子，不要走回列寧、毛澤東和劉少奇的老路，也不要走蘇俄當年建設社會主義的老路，台下的人無論是朋友還是對手，他們都會死命拉你下台。

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Вовремя поймали: Си Цзиньпин чуть не рухнул со сцены pic.twitter.com/X9Qth4xCB3 — Дмитрий Смирнов （@dimsmirnov175） June 7, 2019

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