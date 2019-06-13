反送中抗爭 紐時：香港特首意志堅定北京難讓步

2019-06-13 05:36

〔中央社〕香港反送中示威爆發警民衝突，特首林鄭月娥定調為暴動，堅持修訂逃犯條例。紐約時報分析，林鄭有中南海高層力挺，意志堅定，加上立法會親北京議員占多數，北京不易讓步。

港府推動修訂逃犯條例，9日激發大批民眾上街抗議，「反送中」遊行主辦單位估計多達103萬人參加。香港立法會外12日再現抗議人潮，警方動用催淚瓦斯和橡膠子彈驅離，警民對峙之際，原訂二讀逃犯條例修訂草案的立法會宣布取消議程。

時間倒轉16年，2003年夏季，香港也曾爆發反對公民自由遭侵蝕的大規模示威。時任行政長官（特首）董建華推動基本法第23條立法，不少人憂心人權與自由遭侵害，當年7月1日，逾50萬人上街表達訴求，董建華與北京高層最終讓步，終止立法程序。

如今，林鄭月娥面對以年輕人為主的「反送中」抗議者，不僅不為所動，還在接受香港無線電視台（TVB）訪問時形容自己是母親，不應縱容小孩任性。

紐時報導，林鄭月娥態度堅定，展現有如中共總書記習近平般的強硬姿態，凸顯中港關係近年逐漸朝北京方向傾斜。

報導指出，林鄭月娥若挺過抗爭風暴、成功修例，將讓北京有機會擴權，繞過香港獨立的司法體系，把手伸向香港居民與訪港人士。她也將為重新推動基本法第23條立法奠定基礎，完成16年前未能將叛國、顛覆等國安條文立法的工作。

基本法第23條若立法，將讓當局有權任意搜查並關閉報社，中共一向將此視為重中之重。這項法案一旦通過，習近平將實現江澤民、胡錦濤達不到的成就，獲得重大政治勝利。

北京曾承諾給予香港「高度自治」，過去北京高層對香港事務表態較為保留，如今更加直接，駐港官員固定在中國政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（香港中聯辦）召見地方政治人物與商界領袖。

此外，中共中央政治局7名常委中，排名第4與第7的汪洋與韓正已表態支持修訂逃犯條例。報導提到，這是1997年香港主權移交以來，中共中央政治局首次有兩名常委對單一香港議題發聲。

習近平尚未對逃犯條例修訂一事公開發言。對於習近平怎麼看待香港緊張局勢，香港內部看法分歧。

報導指出，香港親北京人士說，提議並推動修訂逃犯條例的是林鄭月娥，並非北京當局。林鄭月娥執意修例，不僅遭香港泛民主派抨擊，親北京的建制派政治人物私底下也對她有所怨言，他們直言，林鄭月娥誤解民意、處置失當，引發的政治危機已損害香港的國際地位。

這篇由曾任紐時駐香港分社社長柏凱斯（Keith Bradsher）撰寫的文章分析，事到如今，北京很難在不犧牲林鄭月娥的情況下讓步。

林鄭月娥投入公職以來，曾數次表達願意辭職，多花時間陪伴在英國的家人。但香港歷任特首，從董建華、曾蔭權到梁振英，卸任時都不風光，而且3人都沒辦法做滿兩任。柏凱斯認為，林鄭月娥如辭職下台，接班人遴選只會給北京添更多麻煩，北京不樂意見到局勢往這方向發展。

與2003年相比，北京更願意公開干涉香港政局。立法會70席中，親北京議員占了43席，比16年前多，而且以職業政治人物為主，而非當年更超然獨立的商界大亨。

2003年，董建華推動基本法第23條立法失敗，關鍵之一是代表工商界及自由黨的行政會議成員田北俊見到大批民眾上街示威後立場轉向，不再支持港府，不少議員跟進，使港府失去足夠票數支持。

如今，立法會議員身家比那些富商少很多，更依賴9萬8540港元（約新台幣39萬5800元）月薪和相關津貼。

談到這些議員後輩，田北俊以凡事都只會說好的應聲蟲形容。他認為，這是過去15年中國對香港影響力愈來愈深的結果，立法會可能下週就會通過逃犯條例修正案，而他與其他商界領袖如今只想避免逃犯條例遭濫用。（編輯：林治平）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法