美重手反制購俄製飛彈系統 艾爾段鐵心堅不退讓

2019-06-13 04:28

〔中央社〕美國下重手回應土耳其採購俄羅斯防空飛彈系統，正逐步結束安卡拉參與F-35匿蹤戰鬥機開發計畫。土耳其總統艾爾段今晚重申，S-400採購案「木已成舟」，下個月就可接收。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今晚在執政的正義發展黨（AKP）一項會議中說：「我不會說土耳其將要採購俄羅斯的S-400防空系統，土耳其已經完成採購，木已成舟。如果真主允許，下個月就會交付。」

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）昨天宣布，將依照與土耳其簽署契約規範的時程，計劃於7月對土耳其交付S-400防空飛彈系統。

艾爾段今晚重申，價格合理之外，與莫斯科所簽S-400協議內容還包括技術移轉和可能進行共同生產等誘因。

華府計劃逐步結束土耳其參與F-35戰機開發計畫，艾爾段對此強調，土耳其不只是F-35的客戶，也是生產夥伴，已對這項計畫投資逾10億美元，「本月底我們會跟（美國）川普總統在日本見面，我們已經計劃好進行會談，我希望會一起討論這些議題」。

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）6日致函土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar），表明若執意採購俄製飛彈系統，安卡拉採購F-35戰機的機會也將遭到阻斷。這使得兩個北大西洋公約組織（NATO）盟國本已緊張的關係陷入僵局。

夏納翰在信中提到，已在亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base）接受F-35訓練的土耳其飛官將可待到7月底，並說最終不會讓土耳其擁有4架已經交付的F-35戰機。

夏納翰除警告安卡拉採購俄製系統將使對美關係受阻，並表示，土耳其結束參與F-35計畫之後，後續還可能面臨美國國會制裁，強調美國國會議員支持制裁安卡拉。夏納翰在信中說，相關制裁恐將危及川普所提使雙邊貿易額增至3倍的承諾。

不過美方強調，相關決定仍有迴旋餘地，若土耳其放棄俄製武器系統，一切仍可恢復正常。

土耳其防長艾卡今天稍早表示，正在準備對夏納翰的信作出回應，將於未來幾天內把回信交給美方。他並表示，預定於13日與夏納翰電話會商。（編輯：林治平）

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