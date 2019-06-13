反送中示威 徐斯儉：不利中國推銷台版一國兩制

2019-06-13 01:44

〔中央社〕外交部政務次長徐斯儉今天談到香港反送中示威活動時表示，若是最後港府仍強行推動逃犯條例修訂案，將是民主發展一大挫折，對中國推銷「台灣版一國兩制」不利。

徐斯儉今天出席美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）研討會後接受媒體訪問時表示，此次在華府除了與美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）就新南向政策召開閉門座談外，也拜會美方重要行政部門。

再被問到香港爆發的反送中示威活動時，徐斯儉表示，對於有這麼多人走上街頭反對逃犯條例修訂案，他感到十分驚訝。

他表示，香港示威活動對台灣而言，是很明確的一次「一國兩制」說明。

徐斯儉進一步指出，北京或許以為「一國兩制」很成功，但從台灣角度看，若是這麼多人上街抗議最後仍未能取消修法，從民主發展角度、從重視人民意見角度看，都是很大挫折。現在中國國家主席習近平推銷台灣版的「一國兩制」，相信這會是不利因素。

問及是否與美方觸及索羅門邦交可能生變議題時，徐斯儉表示，沒有談細節，但美國政府在許多方面都已表達清楚訊息，此次與美方會晤時美方也是保持同樣態度，他很感謝美國政府的支持。

他也指出，美方近來確實注意到太平洋地區發展，也注意到中國在太平洋區域「一帶一路」倡議的延伸。不僅美國，澳洲也關注相關進展。

但徐斯儉強調，美澳的關注對象不僅止於台灣在南太平洋的6個友邦，而是對整個區域進行整體布局做法。他表示，南太國家的基礎建設、環境都很脆弱，需要他國以正確的方式協助，而非留下無法償還的債務或是不需要的建設，或是因為其他地緣戰略企圖投資。

徐斯儉也表示，很高興看到美國政府對台美關係越來越重視，給予台灣應該有的位置。台灣在經濟、政治發展十分努力，有許多引以為傲之處，基於這些成就，台灣不僅應該被美國，也應該被世界看到。他並不希望台美關係是中美關係附屬品，因為台美關係本身就有價值，對於川普政府更加重視，他感到鼓舞，也很感激。（編輯：林治平）

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