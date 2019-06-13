強大熱帶氣旋來襲已1死2傷 印度撤離沿海30萬人

2019-06-13 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕持續增強的熱帶氣旋「Vayu」預計13日從印度西北部登陸，當局正試圖撤離沿海地區30萬名居民，已被暴風圈壟罩的孟買，已有1人因風災死亡，2人輕傷。

綜合外媒報導，根據印度氣象局（IMD）最新預報，熱帶氣旋「Vayu」預計13日下午在古吉拉特邦（Gujarat）登陸，由於熱帶氣旋持續增強，預計屆時最大陣風時速可達每小時180公里，未來2天浪高恐達3.5至5.3公尺。

根據印度媒體指出，大城孟買已受到「Vayu」暴風圈影響，強大的風雨導致鋁板擊中路人，一名63歲男子送醫後傷重不治，另2人輕傷。

印度當局正在試圖撤離沿海30萬居民，但當地官員表示，有許多人不願意離開家園，官員正試圖說服他們，盼能及時撤離。古吉拉特邦政府表示，截至週三下午，已有13萬人撤離到更安全的地方

印度空軍、海岸警衛隊和海軍都處於高度警戒狀態，印度國家災害應變部隊（NDRF）已部署在沿海地區，印度陸軍和其他救援單位也已待命。

「Vayu」是今年第2個襲擊印度的熱帶氣旋，今年5月，陣風時速高達200公里的菲尼（Fani）重創印度東部和孟加拉，造成約80人死亡，當時印度政府先撤離了超過100萬人。

古吉拉特邦則很少遭到熱帶氣旋襲擊，根據官方資料，最嚴重的風災出現在1998年，當時有超過4000人遇難。

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