反送中》學生動源：瀕臨戒嚴狀態 籲立即離開金鐘擇日再戰

2019-06-12 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府強推《逃犯條例》觸發612罷工罷課行動，下午起爆發流血衝突、傳出槍響，已有超過20人受傷。香港獨派組織「學生動源」晚間指出，港府已經將示威抗議定性為騒亂，呼籲抗議群眾，「擇日再戰，立即離開金鐘現場」。

「學生動源」晚間在臉書和推特發文表示，「鑑於港共公安已定性為騒亂，以橡膠子彈瞄準示威者頭部射擊，甚至暗示即將以真槍實彈進行鎮壓，瀕臨戒嚴狀態」，建議香港市民立即離開金鐘現場。

「學生動源」呼籲抗議群眾「擇日再戰，避免不必要的傷害，立即撤離金鐘一帶」，並建議搭乘計程車遠離港島區，再轉乘其他公共交通工具離開，「安全撤離後將是日所有衣物丟棄」。

大眾運輸方面，港鐵表示，因應警方要求，金鐘站暫時關閉，荃灣線，港島線及南港島線的列車將不停金鐘站。金鐘站A出口下午起只供入站，B出口稍早也已被警方封鎖。

【擇日再戰 立即離開金鐘現場】



鑑於港共公安已定性為騒亂，以橡膠子彈瞄準示威者頭部射擊，甚至暗示即將以真槍實彈進行鎮壓，瀕臨戒嚴狀態。學生動源呼籲市民擇日再戰，避免不必要的傷害，立即撤離金鐘一帶，以的士遠離港島區再用散錢轉乘其他公共交通工具離開，安全撤離後將是日所有衣物丟棄。 pic.twitter.com/2FNM8IorLW — 學生動源 Studentlocalism （@studentlocalism） 2019年6月12日

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