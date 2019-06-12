反送中》定調抗議行動為騷亂 香港警方稱行動「適當」

2019-06-12 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威愈演愈烈，警民爆發嚴重衝突，香港警方今日下午受訪時，定調本次抗議為「騷亂」。

綜合媒體報導，香港警務處處長盧偉聰今日下午表示，香港金鐘一帶的示威已演變為「騷亂」，警方使用布袋彈、橡膠彈、催淚彈等武器攻擊民眾，為警方適當保衛自身安全的手段。

盧偉聰更抨擊街上抗議者的行為相當不負責任，要求抗議者儘快停止衝擊行為、離開現場，並呼籲民眾勿進入金鐘一帶。

而對於未來是否會出動水炮車鎮暴，警方並未回應。

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