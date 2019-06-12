反送中》流血衝突 港府：示威者暴力已達危險程度

2019-06-12 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」示威越演越烈，稍早警方已經開始對群眾使用催淚彈、胡椒水以及橡膠子彈等武器，更有一名年輕人疑似眼睛中彈倒地。對此，香港政府發言人表示，現場有不少的示威者使用很危險的武器，暴力已達危險程度，「他們不斷衝擊警務人員，情況越趨混亂」。政府呼籲在場人士為自身的安全着想，應立刻離開。

香港民眾「反送中」抗議行為加溫，稍早有不少車輛「湊巧」在香港主要幹道在主要幹道「熄火」或「輕微擦撞」，造成交通癱瘓；下午大約3點40分，大批示威群眾突破防線，警方也隨即以長槍發射布袋彈及催淚彈反擊，傳出有一名年輕人疑似眼睛中彈倒地，目前身分不明。

根據《立場新聞》報導，政府發言人指稱，特區政府所在地金鐘一帶發生騷亂，示威者嚴重堵塞主要交通幹道，造成極大不便，呼籲佔據馬路的示威人士立刻讓出幾條行車線，讓緊急車輛通過及使交通可以盡早回復正常；此外，發言人也表示，現場有不少的示威者使用很危險的武器，暴力已達「危險程度」，聲稱這些人士不斷衝擊警務人員，情況越趨混亂，呼籲在場人士為自身的安全着想，應立刻離開。

根據稍早報導，香港警務處處長盧偉聰在後續的記者會上承認警方曾經發射橡膠彈、布袋彈以及手擲催淚彈，他將示威者斥為暴徒，並形容現場是騷亂情況。

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