反送中》香港對戰台灣 香港球迷狂噓中國國歌

2019-06-12 15:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕11日晚間在旺角大球場舉行的國際足球友誼賽，由香港出戰台灣，現場香港球迷除了高舉反對修訂逃犯條例的標語，也在播放中國國歌「義勇軍進行曲」時發出噓聲。這場比賽最後由台灣隊以2:0擊敗香港隊獲勝。

綜合港媒報導，在播放國歌環節時，先奏出台灣奧林匹克委員會會歌，此時在場觀眾均報以熱烈掌聲，但當大會奏起中華人民共和國國歌，場內球迷即以噓聲回應。而不少球迷更舉起「反送中、抗惡法」等標語宣示立場，背向球場或以標語遮掩面部，以防警方秋後算帳。

此外，在活動進行到6分12秒時，有3名球迷高舉「撤惡法，澳門腳加油」及「612反送中阻二讀」的標語牌，喻意立法會在6月12日開始審議送中惡法，呼籲市民參與包圍立法會，保安人員隨後搶去標語牌。

香港《國歌法》預定26日恢復二讀，在無法源依據下，在場巡邏軍裝警員未有任何行動，香港足總職員也未阻止球迷的行為。隨着中國國歌完結，球迷隨即高呼「We are Hong Kong」，繼續為港隊打氣。

根據香港「國歌法」草案，任何公開故意篡改、貶損國歌的行為，一經定罪，最高可判3年有期徒刑、罰款5萬港幣；此外，香港國際學校在內的所有香港學生，都必須學習唱國歌，香港的刑事責任年齡為10歲，在香港就讀的學生恐怕一不注意，就因此留有前科。

看球不忘表達訴求，香港球迷狂噓中國國歌，表達反送中立場。（翻攝自Football Channel Taiwan臉書專頁）

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