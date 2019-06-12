閱兵典禮秀肌肉！ 新加坡「獵人」步兵戰鬥車正式服役

2019-06-12 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡陸軍新一代「獵人」步兵戰鬥車（Hunter AFV）11日正式亮相，「獵人」搭載有全數位化指管通資與後勤套件，未來將全面取代現役的「M113 Ultra」甲車，成為該國軍隊新時代網路化作戰的核心力量之一。

新加坡國防部長黃永宏11日出席該國陸軍裝甲部隊成軍50週年閱兵典禮，新一代獵人步兵戰鬥車在遊行中大秀肌肉，吸引各界關注。黃永宏隨後也在演講中正式宣布「獵人」正式服役，未來將逐步汰換Ultra M113裝甲運兵車。

黃永宏進一步盛讚即將服役的獵人步兵戰鬥車，稱在火力、機動性、保護力與操控性能等層面皆完美取代Ultra M113裝甲運兵車，他強調，獵人作為新一代地面作戰裝甲車，搭載數位化等尖端科技，使其僅需較少人力便可順利操作。

根據新加坡陸軍公布的車內畫面，獵人步兵戰鬥車的引擎艙位於車體前部右側，駕駛座則位於引擎艙左側，至於砲手與車長則位於無人砲塔下方，據悉，駕駛、車長與砲手等3名組員皆配有大型多功能觸控螢幕，車長更配有操控系統，必要時可接手駕駛勤務。

除3名車組員外，獵人步兵戰鬥車內部空間最多可再容納8名全副武裝的戰鬥人員，並於車體後部以面對面方式對坐，據悉，除駕駛1人外，包含車長與砲手在內的全數人員均從車輛尾門進出。

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