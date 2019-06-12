反送中》真要以血的代價修例？ 港中大教授給特首的一封信

2019-06-12 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗議行動持續延燒，香港中文大學教授蔡玉萍，今天（12日）凌晨在媒體上發布給香港特首林鄭月娥的一封信，訴求政府不應與人民為敵。

根據香港媒體《立場新聞》報導，蔡玉萍表示，自己經歷過1989年六四事件，那年她正好是青春年華的18歲；也經歷過2014年的雨傘運動，在當時罷過課。她認為，從六四到雨傘運動，她最擔心的都是年輕人的安危，擔心青春的生命被踐踏。

蔡玉萍說，自己從小在香港長大，也很愛這個地方，視香港為家。她從來沒有想過，一夜之間，香港政府就把她珍惜的城市變得草木皆兵。看到金鐘地鐵站裡，年輕人排隊等著「被搜身」，她無法相信這是自己熟悉的香港。

蔡玉萍指出，港府一直強調修例是因為在台灣發生的港人謀殺案，但台灣政府已經表明不會要求遣返相關人士，各界人士和國際社會也已經清楚解釋修例的嚴重性，為何香港政府還是持續與人民為敵，除此之外沒有其他選擇了嗎？

蔡玉萍強調，自己在十多年教學生涯中接觸過無數的年輕人，認為他/她們是香港社會的未來和希望。但她很痛心，因為香港沒能給這些年輕人一個更民主的社會；她也很內疚，為何今天是年輕人要為大家走在抗爭的最前線。

蔡玉萍最後呼籲特首林鄭月娥女士、各政府高官以及各位建制派的議員，香港不應該走向這樣的僵局，年輕的生命不該再次被傷害，「香港的未來掌握在你們手上，青春的生命能否綻放，就在你們的一念之間」。

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