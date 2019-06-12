港民反送中抗議持續 美駐港澳領事館罕發「示威警示」

2019-06-12 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府今天（6月12日）將在立法會續審《逃犯條例》（送中條例），不滿的香港民眾將進行罷工、罷市、罷課，昨晚起更包圍立法會。對此美國駐港澳領總領事館罕見發布「示威警示」。

美國駐港澳領總領事館11日發布公告指出，今天香港可能會有示威活動，地點包括金鐘、政府總部附近及添馬公園。公告表示，示威活動抗議對象為逃犯條例的修訂，9日示威大部分時候是和平的，但也有零星衝突。

公告呼籲公民避開示威區域、若出現在活動附近務必謹慎行事、留意當地媒體獲得最新資訊、保持低調。

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