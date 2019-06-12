二戰烽火戀 美國老兵相隔75年重逢法籍女友

2019-06-12 11:13

〔中央社〕今年是諾曼第登陸75週年紀念，法國第2電視台在赴美採訪期間遇到一名美籍老兵，發現他至今保存著戰時相遇的法籍戀人照片，電視台尋訪到這名女性，促成兩人時隔75年的重逢。

法國第2電視台（France 2）數週前為了諾曼第登陸75週年紀念專題，在美國訪問98歲老兵羅賓斯（K.T. Robbins），發現他的相冊裡有一張年輕女性的黑白照片，繼而得知一段戰時愛情故事。

1944年，還年輕的羅賓斯駐紮在法國東北部的默爾特-摩澤爾省（Meurthe-et-Moselle），在那裡遇見並愛上當時18歲的嘉納耶（Jeannine Ganaye）；他回憶：「她非常溫柔，我想她愛著我。」

兩人來往兩個月後的一天清晨，羅賓斯奉命立刻前往東部戰線，「我也許對她說過，會回來帶她一起走，但後來事情發展卻不是那樣」，他在戰後回到美國，結了婚，卻未忘記與嘉納耶之間的愛情。

羅賓斯告訴電視台記者：「我很想回去那裡，找到她的家，我可能見不到她，她可能已經死了。」

羅賓斯保留著年輕戀人的倩影，嘉納耶在照片中穿著淺色連身短褲裝，是當時很大膽的裝扮，她雙手叉腰，充滿自信地朝鏡頭笑。

羅賓斯對於重逢舊愛本不抱希望，然而，電視台找到了還健在的嘉納耶，她已經92歲，目前住在摩澤爾省（Moselle）的一所養老院。

電視台跟著羅賓斯來到法國，見證兩人重逢，他們一見面就互相擁抱，手拉著手坐在一起，眼眶含淚，像以前一樣情話綿綿。

羅賓斯對嘉納耶說：「我一直愛著妳，一直，妳從未離開過我的心。」

嘉納耶受訪時說：「他說他愛我，我明白，我也是，我一直想念他，想著他也許會來。」她曾在戰後一邊盼著戀人回來，一邊學習英語。

她至今記得清清楚楚，戀人離去那天的畫面，「當他搭上卡車離去，我當然哭了，我很傷心，我多希望戰後他沒回美國」。

電視台也訪問了嘉納耶的女兒，她哽咽著說，這是大歷史架構下的一段小故事。

嘉納耶想知道羅賓斯當年為何沒有回來、為何這麼久沒有音信；羅賓斯回答：「妳懂的，結了婚之後就不能那麼做了。」兩人如今都已喪偶。

報導最後提到，他們一起度過了數小時，分別的時候有柔情也有眼淚，羅賓斯再對嘉納耶說了一次「親愛的，我愛妳」，互相承諾來日再見。

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