川普：收到金正恩很棒的信 不排除很快川金會

2019-06-12 04:52

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他收到北韓領導人金正恩一封很熱情的信，並稱這是一封「很棒」的信。川普不排除很快再與金正恩會面。

川普在白宮告訴記者：「我認為將會發生非常正面的事情。」但他沒有說明細節。

川普和金正恩今年稍早在河內會面，但未達成非核化協議。華府正尋求重建與平壤談判的動力。

華爾街日報昨天報導，2017年在馬來西亞遭毒殺的金正恩同父異母兄長金正男是美國中央情報局（CIA）線民。

川普表示：「我的確收到金正恩一封很棒的信…我看到關於CIA和他的兄長或同父異母兄長的消息，我會告訴他，這不會在我的任內發生，我不會讓這樣的事情發生。」

「很熱情，很棒的一封信。我認為北韓有很大的潛力。」

川普不排除很快再與金正恩會面。川普預定月底前往日本和南韓。川普表示，金正恩截至目前都信守不試射長程彈道飛彈及進行地下核子試爆的承諾。

白宮國家安全顧問波頓今天稍早表示，川普和金正恩舉行第3次高峰會是可能的，但是球在平壤那邊。

波頓在華爾街日報主持的記者會說，美國將繼續對北韓施以「最大壓力」，因為金正恩似乎仍然尚未做出「戰略決定，放棄追求可運載的核子武器」。

波頓表示，第3次川金會是「完全可能的」，此事「由金正恩掌控」。

「一旦他們準備好，我們也就準備好，因此他們希望安排什麼時間，就什麼時間。」

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