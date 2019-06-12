不爽中國！美願助全世界採礦 降低中國依賴度

2019-06-12 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院今（11）日表示，美國計畫幫助全世界國家開發礦藏儲量，包括鋰、銅、鈷等金屬，以作為美國多管齊下、降低高科技產業對中國原料依賴的其中一個戰略。

據《路透》報導，美國官方近日對於礦物原料進口仰賴中國漸感擔憂，尤其中國威脅以金屬和稀土原料當作貿易戰籌碼，將對商品、工業及軍火製造業產生非常大的影響，範圍從手機、電池乃至噴射機都將受其所害。

報導指出，對此美國國務院今日在「能源資源治理措施」（Energy Resource Governance Initiative）報告書中表示：「全球超過80%的稀土元素供應鏈，掌握在一個國家手中。任何仰賴單一來源的供應鏈，都有隨時中斷的危險。」

國務院向《路透》分享的計畫內容中談到，美國願意與其他國家分享採礦技術，幫助其他國家探勘並發展自己的資源，再更進一步提供系統化、規格化管理的顧問，令其產業能夠吸引全球投資者。

報告書中預期，這將能夠讓全球礦產供應量，趕上因高科技產業迅速發展而暴速增長的需求量。計畫內容談到：「全球重要能源金屬的需求量將在2050年以前暴增1000%。」

據了解，美國商務部上週曾建議中央採取措施，刺激國內重要金屬的生產，包括對國內小型採礦公司低利率放款、要求國防軍武公司向國內採購等，更重要的是，希望中央能夠重新審視美國境內目前暫停開發的公有地礦藏，討論開採的可能性。

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