流亡英國仍難逃 巴基斯坦統一黨創立者倫敦遭逮捕調查

2019-06-11 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦媒體今（11）日稱，英國警方已逮捕逃亡到倫敦的巴基斯坦政治人物阿爾塔夫‧海珊（Altaf Hussain），將調查其創辦統一民族運動黨（Muttahida Qaumi Movement ）時所做出的言論。

據《路透》報導，倫敦警察廳表示，在和巴基斯坦官方的合作調查下，今日逮捕了一名年紀60餘歲的男子，但未明確指名道姓，只透露正調查某人在巴基斯坦統一民族運動黨（MQM）所作之演講。

報導指出，MQM自1980年代起，便完全掌控巴基斯坦最富裕且最大的城市喀拉蚩（Karachi），直至1990年該黨被維安部隊打擊解散為止。隨後海珊便動身前往英國申請政治庇護。儘管流亡倫敦，海珊仍然透過強勁的組織網路控制著喀拉蚩，其對手和警方曾指控他教唆支持者動用暴力，但海珊從未承認這些指控。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）去年就職後，誓言要制裁巴基斯坦猖獗政治腐敗陋習，並決定從一些高爭議、高討論熱度的案件開始處理起。但伊姆蘭汗的這個做法被指控為攻擊且為緘默政敵的手段，他也確實破壞並解散了如普什圖族（Pashtum）所屬的人權運動政黨等。

據了解，海珊被捕並不是個案，週一（10）巴基斯坦前總統札爾達里（Asif Ali Zardari）才因腐敗罪名被捕。

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