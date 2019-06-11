「強叔」傳記片含同性戀片段 薩摩亞禁映《火箭人》

2019-06-11 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕傳記電影《火箭人》（Rocketman）將英國國寶級歌手「強叔」艾爾頓強（Elton John）的傳奇故事搬上大銀幕，但因片中含有對同性戀的描繪，遭太平洋國家薩摩亞（Samoa）禁映。

綜合外媒報導，薩摩亞約20萬人口有97%是基督教徒，社會被認為相當保守和傳統，根據該國法律，即使雙方同意，肛交仍被視為犯罪，最重可處7年有期徒刑。

薩摩亞負責審查電影的官員週二（11日）表示，《火箭人》描繪的同性戀內容，違反了該國法律，並且不符合薩摩亞的文化和基督教信仰。

薩摩亞首都阿皮亞（Apia）的阿波羅電影院（Apollo Cinemas）已在臉書宣布，「很不幸的，由於審查問題，我們不得不取消上映《火箭人》」。

《火箭人》講述艾爾頓強的成名故事，影片中有一個描述男性之間的性愛場面。片中也出現艾爾頓強和他丈夫，以及2人孩子的照片。

俄羅斯電影商先前也決定刪剪《火箭人》中與同性戀有關的片段。

薩摩亞2008年曾禁止電影《自由大道》（Milk）上映，這是一部美國同性戀運動人士、美國政治人物米爾克（Harvey Milk）的傳記片。該國2006年也禁映《達文西密碼》，認為它與該國的宗教信仰有衝突。

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