香港戒嚴了嗎？冒雨準備集會 金鐘站多名青年遭警強制搜身

2019-06-11 21:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港《逃犯條例》修訂草案12日二讀，多個組織舉行徹夜留守立法會門外及明日罷工行動。入夜的港鐵金鐘站氣氛緊張。泛民派立法會議員毛孟靜在臉書披露，大批警察在金鐘站加強巡查，還強迫多名年輕人靠牆一字排開，查驗身分證及強制搜身。

毛孟靜說，警方查身分證後不准這些年輕人離開，擺明是將這些人「示眾」。現場消息指出，近一半遭攔查的年輕人只是等候朋友到香港政府總部祈禱會的基督徒，部分只是圍觀及聲援的市民。

現場民眾批評，警方搜身時好大聲、好兇惡。消息傳出後，港人群情激憤，紛紛在毛孟靜臉書專頁上痛批香港警察作法不當，簡直搞戒嚴。還有網友說：「條例未通過已這樣，如果條例通過，所有香港人都會有這樣的對待，這是警察的職責嗎？」「通過了送中例，這些年輕人不是被扣留牆邊，是要直送高鐵返『大陸』不知名縣市囚入黑牢！」

港媒《香港01》報導，立法會議員鄺俊宇、朱凱廸、譚文豪、林卓廷等人，到港鐵金鐘站監察警方行動，鄺俊宇質問警方有何準則搜身，警方回應指：「我們做事合情合理合法」，而朱凱廸駁斥﹕「不是你說合情合理合法就是合情合理合法」。鄺俊宇在直播中指出，警方指有人穿著黑色衣服便會搜身。

而在金鐘海富中心的麥當勞快餐店內，也見到有大批警察在場盤查店內的顧客。

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