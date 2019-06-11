希臘愛琴海驚傳移民船翻覆 7人不幸溺斃

2019-06-11 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕希臘愛琴海（Aegean Sea）今（11）日驚傳船隻翻覆悲劇，一艘滿載64名移民和難民的船隻翻覆，造成7人溺斃，受難者包括2名兒童、4名女性及1名男性。

據《路透》報導，今（11）日一艘從土耳其出發，欲穿越愛琴海開往希臘的移民船，不幸在希臘所屬島嶼萊斯沃斯島（Lesbos）東北方一帶翻覆，為此條移民船航程今年以來所發生的最嚴重事故。

報導指出，船上64名乘客中，7名不幸罹難，包括2名兒童、4名女性及1名男性，其餘57名乘客獲救。希臘海巡機關目前並未透露事故發生原因和乘客國籍。

據了解，近年來希臘已經成為難民逃往歐洲的主要窗口，多數難民受家鄉戰火所迫才逃亡，例如敘利亞、阿富汗等國，這是阿拉伯半島上自二戰以降最嚴重的難民潮。

根據統計指出，至今已有數百名難民在試圖穿越愛琴海的途中死亡，2016年土耳其和歐盟達成協議後，難民移民的數量也大幅降低，但也仍有許多人願意冒險一試。

對於今日悲劇，聯合國難民署官員勒克萊爾（Philippe Leclerc）表示：「這齣悲劇顯現出人們仍然為了生存，選擇鋌而走險橫渡愛琴海，我們應該加倍努力讓他們能夠走安全且合法的管道進入歐洲，讓他們能夠不再以性命為賭注，將生死交付給人口販子及走私犯。」

截至目前為止，今年已有超過1萬700名移民、難民從海路登陸希臘，合計有39人在渡海過程中罹難。

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